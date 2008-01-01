Замерзшая из Майами (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Замерзшая из Майами
Комедии12+
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Сюжет
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и к местным жителям, которые �не собираются оказывать ей теплый прием.
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