Замерзшая из Майами (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна приспособиться к суровому климату и к местным жителям, которые �не собираются оказывать ей теплый прием.



Замерзшая из Майами смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.