Замечательная жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Влюбленная пара Ян и Надя решают купить старое, полуразрушенное здание на берегу озера, чтобы открыть в нем ресторан. Дело это не простое, финансирование для проекта получить очень трудно, и герои фильма набирают кредиты. Однако, их доходы не столь высоки, чтобы оплачивать проценты, и тогда Надя принимает решение поехать в Монреаль, поискать другую работу.



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