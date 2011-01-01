Замечательная жизнь
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Замечательная жизнь

Замечательная жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Une vie meilleure
Драмы107 мин18+

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Сюжет

Влюбленная пара Ян и Надя решают купить старое, полуразрушенное здание на берегу озера, чтобы открыть в нем ресторан. Дело это не простое, финансирование для проекта получить очень трудно, и герои фильма набирают кредиты. Однако, их доходы не столь высоки, чтобы оплачивать проценты, и тогда Надя принимает решение поехать в Монреаль, поискать другую работу.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Замечательная жизнь»

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