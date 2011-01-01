Замечательная жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Une vie meilleure
Драмы107 мин18+
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Сюжет
Влюбленная пара Ян и Надя решают купить старое, полуразрушенное здание на берегу озера, чтобы открыть в нем ресторан. Дело это не простое, финансирование для проекта получить очень трудно, и герои фильма набирают кредиты. Однако, их доходы не столь высоки, чтобы оплачивать проценты, и тогда Надя принимает решение поехать в Монреаль, поискать другую работу.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СКРежиссёр
Седрик
Кан
- Актёр
Гийом
Кане
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- СХАктёр
Слиман
Хеттаби
- АБАктёр
Абрахам
Белага
- НААктёр
Николас
Абрахам
- ФФАктёр
Франсуа
Фавр
- БСАктриса
Брижит
Си
- ФСАктёр
Файчал
Сафи
- АЛАктриса
Аннабель
Лангронн
- ВИАктриса
Валери
Ивен
- КПСценарист
Катрин
Паилье
- СКСценарист
Седрик
Кан
- КЛПродюсер
Кристина
Ларсен
- ЖСПродюсер
Жиль
Сандос
- ДЛПродюсер
Дэниэл
Луис
- ДРПродюсер
Дениз
Робер
- ОПХудожник
Оливье
Пьюренье
- НРХудожница
Натали
Рауль
- СДХудожница
Сабина
Делуврие
- ПГХудожник
Патрик
Гилберт
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- ПМОператор
Паскаль
Марти