Зальцбург: Травиата
Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Травиата»

Режиссёры

Брайан Лардж

Brian Large
Режиссёр

Актёры

Вильгельм Швингхаммер

Wilhelm Schwinghammer
АктёрEin Kavalier
Херман Валлен

Herman Wallén
АктёрMarquis d'Obigny
Дайан Пилчер

Diane Pilcher
АктрисаAnnina
Роландо Вильясон

Rolando Villazón
АктёрAlfredo Germont
Томас Хэмпсон

Thomas Hampson
АктёрGiorgio Germont

Сценаристы

Александр Дюма-сын

Alexandre Dumas fils
Сценарист
Франческо Мария Пиаве

Francesco Maria Piave
Сценарист

Художники

Сюзанна Мендоза

Susana Mendoza
Художница

Композиторы

Джузеппе Верди

Giuseppe Verdi
Композитор