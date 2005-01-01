Зальцбург: Травиата
Зальцбург: Травиата

Фильм Зальцбург: Травиата

2005, La traviata
Драма, Мелодрама16+
О фильме

История о жертвенной любви парижской куртизанки, о предубеждениях общества, об уязвимости человека перед предательством, болезнью и смертью.

Страна
Германия, Япония, Австрия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг