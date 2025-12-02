Фильм Зальцбург: Сказки Гофмана

Комичная и красочная, тёмная и тревожная, опера «Сказки Гофмана» поражает воображение как в музыкальном, так и в драматическом смысле. И хотя ни один из этих приёмов – фильм-в-фильме, всё-было-сном, море кинематографических отсылок – не является открытием, Клеман жонглирует ими по-своему: с уверенностью и мастерством, остроумием и вниманием к деталям, являя новое слово и в истории Гофмана, и в точке зрения на «Сказки».

