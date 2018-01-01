Wink
Фильмы
Зальцбург: Макбет
Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Макбет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Макбет»

Режиссёры

Кшиштоф Варликовский

Кшиштоф Варликовский

Krzysztof Warlikowski
Режиссёр

Актёры

Владислав Сулимский

Владислав Сулимский

Vladislav Sulimsky
АктёрMacbeth
Тарек Назми

Тарек Назми

Tareq Nazmi
АктёрBanco
Асмик Григорян

Асмик Григорян

Asmik Grigorian
АктрисаLady Macbeth
Джонатан Тетельман

Джонатан Тетельман

Jonathan Tetelman
АктёрMacduff

Сценаристы

Франческо Мария Пиаве

Франческо Мария Пиаве

Francesco Maria Piave
Сценарист
Уильям Шекспир

Уильям Шекспир

William Shakespeare
Сценарист

Продюсеры

Михаэль Хайнцль

Михаэль Хайнцль

Michael Heinzl
Продюсер
Магдалена Хербст

Магдалена Хербст

Magdalena Herbst
Продюсер

Монтажёры

Гернот Арендт

Гернот Арендт

Gernot Arendt
Монтажёр

Композиторы

Джузеппе Верди

Джузеппе Верди

Giuseppe Verdi
Композитор