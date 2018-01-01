Wink
Фильмы
Зальцбург: Итальянка в Алжире
Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Итальянка в Алжире»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Итальянка в Алжире»

Режиссёры

Моше Лайзер

Моше Лайзер

Moshe Leiser
Режиссёр
Патрис Корье

Патрис Корье

Patrice Caurier
Режиссёр

Актёры

Чечилия Бартоли

Чечилия Бартоли

Cecilia Bartoli
АктрисаИзабелла
Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков

Ildar Abdrazakov
АктёрМустафа
Эдгардо Роча

Эдгардо Роча

Edgardo Rocha
АктёрЛиндоро
Алессандро Корбелли

Алессандро Корбелли

Alessandro Corbelli
АктёрТаддео

Художники

Кристиан Фенуйа

Кристиан Фенуйа

Christian Fenouillat
Художник
Агостино Кавалька

Агостино Кавалька

Agostino Cavalca
Художник

Композиторы

Джоаккино Россини

Джоаккино Россини

Композитор