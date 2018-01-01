Wink
Фильмы
Зальцбург: Игрок
Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Игрок»

Режиссёры

Питер Селларс

Peter Sellars
Режиссёр

Актёры

Асмик Григорян

Asmik Grigorian
АктрисаПолина
Шон Паниккар

Sean Panikkar
АктёрАлексей
Виолета Урмана

Violeta Urmana
Актрисабабуленька
Хуан Франциско Гэтелл

Juan Francisco Gatell
Актёрмаркиз

Сценаристы

Фёдор Достоевский

Сценарист

Композиторы

Сергей Прокофьев

Sergei Prokofiev
Композитор