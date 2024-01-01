Зальцбург: Игрок
Wink
Фильмы
Зальцбург: Игрок

Фильм Зальцбург: Игрок

2024, Salzburg Festival: The Gambler
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Город Рулеттенбург—место встречи разных людей сразными интересами иконфликтами. Среди этих людей—отставной генерал, задолжавший алчному маркизу; племянница генерала Полина ивлюблённый внеё Алексей.

Страна
Австрия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг