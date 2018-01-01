Wink
Фильмы
Зальцбург: Идиот
Актёры и съёмочная группа фильма «Зальцбург: Идиот»

Режиссёры

Кшиштоф Варликовский

Krzysztof Warlikowski
Режиссёр

Актёры

Богдан Волков

Bogdan Volkov
АктёрКнязь Лев Николаевич Мышкин
Аушрине Стундите

Aušrinė Stundytė
АктрисаНастасья Филипповна Барашкова
Владислав Сулимский

Vladislav Sulimsky
АктёрПарфён Семёнович Рогожин

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор