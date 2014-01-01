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Заложница 3 (режиссерская версия)

Заложница 3 (режиссерская версия) (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Taken 3
Боевики, Триллеры110 мин18+

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Сюжет

Жизнь бывшего правительственного агента Брайана Миллса рушится, когда его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Преследуемый опытным инспектором полиции, Миллс пытается отследить настоящего убийцу…

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложница 3 (режиссерская версия)»

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