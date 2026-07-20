Закулисье реальности (расширенная версия)
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Закулисье реальности (расширенная версия)

Фильм Закулисье реальности (расширенная версия)

2026, Backrooms
Фантастика, Ужасы18+
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О фильме

Есть место за пределами нашей реальности… Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом.

Фильм дополнится 16 минутами новых материалов, которые уведут зрителей еще дальше во вселенную лиминальных пространств.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD

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