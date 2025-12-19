Заклятие 4: Последний обряд (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мистический хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» 2025 года — фильм, в котором исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за очередное опасное дело. На этот раз их зовут туда, где сверхъестественный ужас не прячется по углам дома, а ведет себя как полноправный хозяин.
1980-е годы, Пенсильвания. Семья Смерл пытается привыкнуть к новому дому, но вскоре становится ясно: здесь что-то не так. Сначала — мелочи, которые можно списать на нервы и усталость. Потом — события, после которых уже никто не чувствует себя в безопасности. Когда игнорировать происходящее становится невозможно, в историю вмешиваются супруги Уоррены. Чем глубже Эд и Лоррейн вникают в суть дела, тем меньше сомнений у них остается: враг невероятно силен, и цена ошибки будет высокой — не только для семьи Смерл, но и для самих Уорренов.
Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» способен увлечь не только давних поклонников франшизы, но и новых зрителей. Картина давит атмосферой и чувством, что избежать опасности не удастся, как ни старайтесь. Так что любителям пощекотать собственные нервы не стоит откладывать просмотр в долгий ящик.
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрУжасы, Драма
Время135 мин / 02:15
Рейтинг
- МЧРежиссёр
Майкл
Чавес
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Таисса
Фармига
- МТАктриса
Миа
Томлинсон
- Актёр
Бен
Харди
- РКАктриса
Ребекка
Калдер
- Актёр
Эллиот
Кауэн
- БГАктриса
Бо
Гадсдон
- КЛАктриса
Кайла
Лорд Кэссиди
- ВПАктриса
Виктория
Пейдж Уоткинс
- СКАктёр
Стив
Култер
- ДБАктёр
Джон
Бразертон
- ШКАктёр
Шэннон
Кук-Чун
- МЛАктриса
Мэдисон
Лоулор
- ЙГСценарист
Йен
Голдберг
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- Сценарист
Джеймс
Ван
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Джеймс
Ван
- МЧПродюсер
Майкл
Чавес
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- СЛХудожник
Сэмюэл
Лик
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- ЭБОператор
Эли
Борн
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш