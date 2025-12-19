Заклятие 4: Последний обряд (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мистический хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» 2025 года — фильм, в котором исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за очередное опасное дело. На этот раз их зовут туда, где сверхъестественный ужас не прячется по углам дома, а ведет себя как полноправный хозяин.



1980-е годы, Пенсильвания. Семья Смерл пытается привыкнуть к новому дому, но вскоре становится ясно: здесь что-то не так. Сначала — мелочи, которые можно списать на нервы и усталость. Потом — события, после которых уже никто не чувствует себя в безопасности. Когда игнорировать происходящее становится невозможно, в историю вмешиваются супруги Уоррены. Чем глубже Эд и Лоррейн вникают в суть дела, тем меньше сомнений у них остается: враг невероятно силен, и цена ошибки будет высокой — не только для семьи Смерл, но и для самих Уорренов.



Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» способен увлечь не только давних поклонников франшизы, но и новых зрителей. Картина давит атмосферой и чувством, что избежать опасности не удастся, как ни старайтесь. Так что любителям пощекотать собственные нервы не стоит откладывать просмотр в долгий ящик.

