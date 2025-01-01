Фильм Заклятье. Кровь экзорциста
2025, The Crucifix: Blood of the Exorcist
Ужасы18+
О фильме
Сара и Фергюс переезжают на дикое побережье Шотландии, чтобы начать свою жизнь сначала, после трагической гибели их маленького сына. Фергюс ведет блог о раскопках древних захоронений. Он находит и выкапывает череп викинга, тем самым невольно высвобождая злого духа, который дремал веками. Дух викинга вселяется в Сару, она становится одержимой, и Фергюс зовет местного священника, чтобы тот помог Саре и провел обряд экзорцизма, однако обряд не помогает. Фергюсу приходится обратиться к Мунго, местному жителю, хорошо знающему легенды средневековья, с просьбой помочь ему сразиться с жестоким духом, вселившимся в его жену.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Рейтинг
- СРРежиссёр
Стивен
Роач
- ТКАктёр
Том
Картер
- ДЛАктёр
Даррен
Ле Февр
- АУАктёр
Алекс
Уолтон
- ХБАктриса
Ханнаж
Бэнг Бендз
- НЭАктёр
Николас
Энскомб
- ФРАктёр
Фред
Райт
- ДКАктёр
Дин
Килбей
- ДМАктриса
Джули
Мартис
- РХСценарист
Роберт
Хаугейт
- ГКПродюсер
Гленн
Кендрик Экерманн
- РХПродюсер
Роберт
Хаугейт
- ДМПродюсер
Дэвид
Марш
- СРМонтажёр
Стивен
Роач
- МАКомпозитор
Марк
А Смит
- ДГКомпозитор
Дэниел
Гаравини
- ЭМКомпозитор
Эрик
Марголин