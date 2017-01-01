Захочу и соскочу. Мастер-класс (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение популярной французской комедии о нейробиологе, который придумал легальный наркотик из разрешенных веществ, но все-таки угодил в тюрьму. В сиквеле у Пьетро появляется шанс выйти на свободу, когда власти привлекают его к охоте на группу подпольных производителей опасных препаратов.



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