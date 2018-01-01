Wink
Фильмы
Заговор
Актёры и съёмочная группа фильма «Заговор»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заговор»

Режиссёры

Рэндал Клайзер

Рэндал Клайзер

Randal Kleiser
Режиссёр

Актёры

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит

Melanie Griffith
АктрисаKitt Devereux
Том Беренджер

Том Беренджер

Tom Berenger
АктёрJack Campioni
Крэйг Шеффер

Крэйг Шеффер

Craig Sheffer
АктёрLaird Atkins
Хьюи Льюис

Хьюи Льюис

Huey Lewis
АктёрAl Gordon
Уэйд Домингес

Уэйд Домингес

Wade Dominguez
АктёрBobby Medina
Джеймс Моррисон

Джеймс Моррисон

James Morrison
АктёрPaul Saxon
Лиза Пеликан

Лиза Пеликан

Lisa Pelikan
АктрисаLeslie Saxon
Нина Фош

Нина Фош

Nina Foch
АктрисаSylvia Saxon
Тони Плана

Тони Плана

Tony Plana
АктёрDetective Krause
Виктор Лав

Виктор Лав

Victor Love
АктёрDetective Baker
Ричард Портноу

Ричард Портноу

Richard Portnow
АктёрMarvin Helm
Кимберли Кейтс

Кимберли Кейтс

Kimberley Kates
АктрисаBridget Paul
Даниэль Николет

Даниэль Николет

Danielle Nicolet
АктрисаCheryl
Джеймс Карен

Джеймс Карен

James Karen
АктёрNorman Calloway
Грег Каллахан

Грег Каллахан

Greg Callahan
АктёрJudge Nathan
Гранвилл Амес

Гранвилл Амес

Granville Ames
АктёрCop #3
Джефф Конэвей

Джефф Конэвей

Jeff Conaway
АктёрBixby
Майкл Корбетт

Майкл Корбетт

Michael Corbett
АктёрAnchor #3
Панчо Деммингс

Панчо Деммингс

Pancho Demmings
АктёрCop #2 at Party
Марвин Дискин

Марвин Дискин

Marvin Diskin
АктёрLaw Clerk
Трэйси Дуглас

Трэйси Дуглас

Tracy Douglas
АктрисаAnchor #2
Брайан Фойстер

Брайан Фойстер

Brian Foyster
АктёрReporter #2
Кортни Гейнс

Кортни Гейнс

Courtney Gains
АктёрErnie
Рене Гатика

Рене Гатика

René Gatica
АктёрReporter #1 (в титрах: Renee Gatica)
Рик Гарсиа

Рик Гарсиа

Rick Garcia
АктёрAnchor #1
Натаниель Ховард

Натаниель Ховард

Nathaniel Howard
АктёрCorey Saxon
Клер Келлерман

Клер Келлерман

Claire Kellerman
АктрисаVet
Роберт Котечки

Роберт Котечки

Robert Kotecki
АктёрGuard
Люси Лин

Люси Лин

Lucy Lin
АктрисаDr. Truong
Марио Мариани

Марио Мариани

Mario Mariani
АктёрProsecutor - Mayer's Trial
Гвен МакГи

Гвен МакГи

Gwen McGee
АктрисаAnchor #2
Джим МакМуллан

Джим МакМуллан

Jim McMullan
АктёрModerator Pundit
Питер Меле

Питер Меле

Peter Mele
АктёрGuard
Лесли Нил

Лесли Нил

Leslie Neale
АктрисаAnchor #4
Бэрри Нолан

Бэрри Нолан

Barry Nolan
АктёрReporter #6
Ричард Пенн

Ричард Пенн

Richard Penn
АктёрJudge - Mayer's Trial
Пейдж Поттер

Пейдж Поттер

Paige Potter
АктрисаSamantha Saxon
Форбс Райли

Форбс Райли

Forbes Riley
АктрисаFemale Reporter
Джон Риттер

Джон Риттер

John Ritter
АктёрSteven Mayer
Сэм Скарбер

Сэм Скарбер

Sam Scarber
АктёрCop #1 at Party
Мэри Джейн Стивенсон

Мэри Джейн Стивенсон

Mary Jane Stevenson
АктрисаCourt TV Anchor
Дженни Салливан

Дженни Салливан

Jenny Sullivan
АктрисаForeman - Mayer's Trial
Тиа Техада

Тиа Техада

Tia Texada
АктрисаConchita Perez
Саманта Торрес

Саманта Торрес

Samantha Torres
АктрисаIntern
Д. Эллиот Вудс

Д. Эллиот Вудс

D. Elliot Woods
АктёрMichael
Карен Кондазян

Карен Кондазян

Karen Kondazian
АктрисаTV Host / Panel

Сценаристы

Рэймонд Де Фелитта

Рэймонд Де Фелитта

Raymond De Felitta
Сценарист

Продюсеры

Дуглас Кертис

Дуглас Кертис

Douglas Curtis
Продюсер
Фрэнк К. Исаак

Фрэнк К. Исаак

Frank K. Isaac
Продюсер
Т.Дж. Манчини

Т.Дж. Манчини

T.J. Mancini
Продюсер

Монтажёры

Джефф Гурсон

Джефф Гурсон

Jeff Gourson
Монтажёр

Композиторы

Джоэл Голдсмит

Джоэл Голдсмит

Joel Goldsmith
Композитор