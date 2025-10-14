Заговор
Заговор

Заговор (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Shadow of Doubt
Триллер, Детектив18+

О фильме

Молодая обворожительная девушка найдена убитой после ночи любви. Какой из ее любовников убийца? Подозрение падает на Бобби Медину - парня, уже имевшего неприятности с полицией. Его берется защищать лучший адвокат - Китт Деверо. Но все попытки Деверо спасти подзащитного наталкиваются на хорошо организованное и мощное противодействие со стороны помощника окружного прокурора - Джека Кампиони. И у нее единственный выход - найти настоящего убийцу.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заговор»