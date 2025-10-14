Заговор (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Shadow of Doubt
Триллер, Детектив18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая обворожительная девушка найдена убитой после ночи любви. Какой из ее любовников убийца? Подозрение падает на Бобби Медину - парня, уже имевшего неприятности с полицией. Его берется защищать лучший адвокат - Китт Деверо. Но все попытки Деверо спасти подзащитного наталкиваются на хорошо организованное и мощное противодействие со стороны помощника окружного прокурора - Джека Кампиони. И у нее единственный выход - найти настоящего убийцу.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Том
Беренджер
- КШАктёр
Крэйг
Шеффер
- ХЛАктёр
Хьюи
Льюис
- УДАктёр
Уэйд
Домингес
- Актёр
Джеймс
Моррисон
- ЛПАктриса
Лиза
Пеликан
- НФАктриса
Нина
Фош
- ТПАктёр
Тони
Плана
- ВЛАктёр
Виктор
Лав
- Актёр
Ричард
Портноу
- Актриса
Кимберли
Кейтс
- ДНАктриса
Даниэль
Николет
- ДКАктёр
Джеймс
Карен
- ГКАктёр
Грег
Каллахан
- ГААктёр
Гранвилл
Амес
- ДКАктёр
Джефф
Конэвей
- МКАктёр
Майкл
Корбетт
- ПДАктёр
Панчо
Деммингс
- МДАктёр
Марвин
Дискин
- ТДАктриса
Трэйси
Дуглас
- БФАктёр
Брайан
Фойстер
- Актёр
Кортни
Гейнс
- РГАктёр
Рене
Гатика
- РГАктёр
Рик
Гарсиа
- НХАктёр
Натаниель
Ховард
- ККАктриса
Клер
Келлерман
- РКАктёр
Роберт
Котечки
- ЛЛАктриса
Люси
Лин
- ММАктёр
Марио
Мариани
- ГМАктриса
Гвен
МакГи
- ДМАктёр
Джим
МакМуллан
- ПМАктёр
Питер
Меле
- ЛНАктриса
Лесли
Нил
- БНАктёр
Бэрри
Нолан
- РПАктёр
Ричард
Пенн
- ППАктриса
Пейдж
Поттер
- ФРАктриса
Форбс
Райли
- ДРАктёр
Джон
Риттер
- ССАктёр
Сэм
Скарбер
- МДАктриса
Мэри
Джейн Стивенсон
- ДСАктриса
Дженни
Салливан
- ТТАктриса
Тиа
Техада
- СТАктриса
Саманта
Торрес
- ДЭАктёр
Д.
Эллиот Вудс
- ККАктриса
Карен
Кондазян
- Сценарист
Рэймонд
Де Фелитта
- ДКПродюсер
Дуглас
Кертис
- ФКПродюсер
Фрэнк
К. Исаак
- ТМПродюсер
Т.Дж.
Манчини
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит