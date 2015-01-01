Загнанные лошади (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Broken Horses
Боевики, Триллеры96 мин18+
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Сюжет
Братские узы, лояльные законы и тщетное насилие на фоне войны банд на американо-мексиканской границе.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВВРежиссёр
Видху
Винод Чопра
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Антон
Ельчин
- ННАктёр
Николас
Нив
- Актёр
Крис
Маркетт
- ГШАктёр
Генри
Шотуэлл
- Актриса
Мария
Вальверде
- Актёр
Томас
Джейн
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- УЧАктёр
Уэс
Чэтэм
- ГСАктёр
Грег
Серано
- ВВСценарист
Видху
Винод Чопра
- АДСценарист
Абхиджат
Джоши
- ВВПродюсер
Видху
Винод Чопра
- ШДПродюсер
Шелли
Дхар
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ДЛХудожница
Джин
Ландри
- Оператор
Том
Стерн
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни