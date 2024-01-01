Фильм Загадочное убийство Белль
2024, Belle
Триллер, Драма18+
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О фильме
Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb