Фильм Загадочное убийство Белль

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.



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