Комедийный анимационный сериал о Туке, отважном «самурае» снежной пустыни. Тук — бесстрашный борец с надвигающимся голодом, потеплением, беспределом пингвинов, «эгоизмом» снежного человека и сварливостью своей жены. Он блюдет порядок и равновесие на краю земли.

