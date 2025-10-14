Загадка (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Puzzle
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Ограбление банка идет не по плану. Два безработных семьянина, ставшие грабителями, берут заложников, одному из которых становится плохо и срочно требуется помощь. Они решают оставить пленных в квартире с бомбой и ставят полиции условие — найти нужный дом, пока не прогремел взрыв. В этом же знании мы видим двоих стариков, решающих головоломку, и виолончелистку, которая разыгрывает сюиты Баха.
Рейтинг
6.1 IMDb
- ПААктёр
Пачи
Андион
- КЭАктриса
Кармен
Элиас
- ЭААктёр
Эктор
Альтерио
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ХМАктёр
Хоан
Миральес
- ММАктриса
Марта
Молинс
- РААктёр
Рафаэль
Англада
- МХАктриса
Монтсеррат
Хулио
- МААктриса
Мунтса
Альканьис
- ХМАктёр
Хосеп
Мингель
- ХААктёр
Хавьер
Агуадо
- АААктёр
Альфредо
Альварез
- ДБАктёр
Джорди
Баталла
- НБАктриса
Надала
Батисте
- КБАктёр
Кристиан
Борк
- МКАктриса
Мерседес
Каминс
- ПКАктёр
Пако
Кампос
- ККАктёр
Ксавьер
Каналс
- АЭАктёр
Агусти
Эстаделья
- ХГАктёр
Хоакин
Гомес
- ХМАктёр
Хьюго
Мариани
- ВМАктёр
Виктор
Мелеро
- ФМАктёр
Феликс
Муа
- КМАктёр
Ксавьер
Мойя
- РНАктриса
Роса
Новель
- КРАктриса
Кристина
Роллан
- ССАктриса
Сюзана
Сентис
- ХСАктёр
Хави
Серрат
- АТАктёр
Артур
Триас
- АСАктёр
Альфонсо
Самбрано
- ХБОператор
Ханс
Бурман