Ограбление банка идет не по плану. Два безработных семьянина, ставшие грабителями, берут заложников, одному из которых становится плохо и срочно требуется помощь. Они решают оставить пленных в квартире с бомбой и ставят полиции условие — найти нужный дом, пока не прогремел взрыв. В этом же знании мы видим двоих стариков, решающих головоломку, и виолончелистку, которая разыгрывает сюиты Баха.

