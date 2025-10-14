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Загадка

Загадка (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Puzzle
Боевик, Триллер18+

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О фильме

Ограбление банка идет не по плану. Два безработных семьянина, ставшие грабителями, берут заложников, одному из которых становится плохо и срочно требуется помощь. Они решают оставить пленных в квартире с бомбой и ставят полиции условие — найти нужный дом, пока не прогремел взрыв. В этом же знании мы видим двоих стариков, решающих головоломку, и виолончелистку, которая разыгрывает сюиты Баха.

Страна
Испания
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Загадка»