Загадка
Актёры и съёмочная группа фильма «Загадка»

Режиссёры

Адам Холендер

Adam Holender
Режиссёр

Актёры

Лоис Смит

Lois Smith
АктрисаHelen Giles
Кристиан Слэйтер

Christian Slater
АктёрMark Collins
Дина Мэрилл

Dina Merrill
АктрисаNell Kempler
Тэнди Кронин

Tandy Cronyn
АктрисаEvelyn Collins
Дэн Циски

Dan Ziskie
АктёрPhillip Collins
Брук Трэйси

Brooke Tracy
АктрисаSusan Collins
Джон Каннингэм

John Cunningham
АктёрJim Kempler
Эдвард Маршалл

Edward Marshall
АктёрKarl Yaeger
Лори Кеннеди

Laurie Kennedy
АктрисаPeg Yaeger
Дж. К. Куин

J.C. Quinn
АктёрSheriff
Ральф Бакли

Ralph Buckley
АктёрDeputy
Карл Тейлор

Karl Taylor
АктёрWilliams
Ноэль Паркер

Noelle Parker
АктрисаJeanette
Дэн Лоунсбери

Dan Lounsbery
АктёрChemistry Teacher
Чип Олкотт

Chip Olcott
АктёрSam
Уильям Мейерс

William Meyers
АктёрPharmacist
Ричард Томсен

Richard Thomsen
АктёрElsworth Peale
Шарлотта Джонс

Charlotte Jones
АктрисаMrs. Murtagh
Мерседес Руэль

Mercedes Ruehl
АктрисаCybelle
Энтони Херрера

Anthony Herrera
АктёрOrator
К. Майр

K. Mayr
АктрисаKaye
Рон Ландри

Ron Landry
АктёрWDAQ Announcer
Уильям Б.К. Коннорс

Willam B.C. Connors
АктёрWMNR Announcer
Трой Зейн

Troy Zane
АктёрYounger Brother
Рэйчел Салазар

Rachel Salazar
АктрисаYaeger Child
Расселл Салазар

Russell Salazar
АктёрYeager Child
Карин Крупински

Karin Krupinski
АктрисаYaeger Child

Сценаристы

Гленн Кершоу

Glenn Kershaw
Сценарист

Продюсеры

Гленн Кершоу

Glenn Kershaw
Продюсер

Монтажёры

Лиллиэн Бенсон

Lillian Benson
Монтажёр

Операторы

Александр Грушинский

Alexander Gruszynski
Оператор

Композиторы

Майкл Бейкон

Michael Bacon
Композитор