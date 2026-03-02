Зачинщики
Зачинщики

Зачинщики (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, The Instigators
Боевик, Триллер101 мин18+

О фильме

Рори—бывший пехотинец сдолгами поалиментам иипотеке. Кобби отсидел втюрьме, иему тоже нужны деньги. Чтобы заработать, Рори иКобби решаются наограбление, нооно идет непо плану. Теперь мужчины вместе спсихотерапевтом Рори должны сбежать отполиции, замшелых бюрократов имстительного главаря гангстеров.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зачинщики»