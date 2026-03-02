Зачинщики (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Instigators
Боевик, Триллер101 мин18+
О фильме
Рори—бывший пехотинец сдолгами поалиментам иипотеке. Кобби отсидел втюрьме, иему тоже нужны деньги. Чтобы заработать, Рори иКобби решаются наограбление, нооно идет непо плану. Теперь мужчины вместе спсихотерапевтом Рори должны сбежать отполиции, замшелых бюрократов имстительного главаря гангстеров.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Кейси
Аффлек
- ХЧАктриса
Хонг
Чау
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Тоби
Джонс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- АДАктёр
Андре
Де Шилдс
- ТОАктёр
Тоби
Онвумере
- НКАктриса
Натали
Картер
- РГАктёр
Роб
Гронковски
- СЛАктёр
Слейт
Линдер
- РЧАктёр
Ронни
Чо
- ПСАктёр
Перри
Стронг
- ТНАктёр
Томми
Нохилли
- ДФАктёр
Джейсон
Фурлани
- КХАктёр
Крэйг
Хатчинсон
- МЛАктёр
Майкл
Л. Баш
- ШФАктёр
Шон
Фитцгиббон
- НУАктёр
Ник
Уолкер
- РФАктриса
Рамона
Флойд
- БКАктёр
Бретт
Китинг
- МРАктёр
Майкл
Родрик
- ПМАктёр
Питер
Морс
- РМАктёр
Роберт
Марселла
- ДДАктёр
Дон
ДиПетта
- КБАктёр
Кристофер
Брайан Роач
- БСАктёр
Билли
Смит
- РХАктёр
Роберт
Харви
- ДГАктёр
Джонатан
Гэбриел Чарльз
- ЧМСценарист
Чак
МакЛин
- Сценарист
Кейси
Аффлек
- Продюсер
Бен
Аффлек
- ДРПродюсер
Джефф
Робинов
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек