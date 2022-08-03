Забытые истории
Забытые истории

Забытые истории (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Stories Forlorn
Триллер, Криминал83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главные герои — молодые парни из английских семей, некогда обосновавшихся в Гонконге. В основном все их заботы крутятся вокруг уличных разборок и девчонок. Они покуривают травку и тусуются ночами напролет. Их игры достаточно безобидны, хоть они и мнят себя крутыми парнями. Но все меняется, когда один из них предлагает друзьям заработать на продаже наркотиков. Решив, что быть наркодилерами круто, дерзкие старшеклассники начинают поиск приключений на свою задницу…

Страна
Гонконг
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забытые истории»