Забытые истории (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Stories Forlorn
Триллер, Криминал83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главные герои — молодые парни из английских семей, некогда обосновавшихся в Гонконге. В основном все их заботы крутятся вокруг уличных разборок и девчонок. Они покуривают травку и тусуются ночами напролет. Их игры достаточно безобидны, хоть они и мнят себя крутыми парнями. Но все меняется, когда один из них предлагает друзьям заработать на продаже наркотиков. Решив, что быть наркодилерами круто, дерзкие старшеклассники начинают поиск приключений на свою задницу…
Рейтинг
6.5 IMDb
- УШРежиссёр
Ури
Шварц
- ДСРежиссёр
Джейсон
Санкей
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ГЧАктёр
Глен
Чин
- ДДАктёр
Джей
Дэй
- ЭНАктёр
Эндрю
Нг
- ГОАктёр
Гарри
Орам
- ОУАктёр
Оливер
Уильямс
- ДБАктёр
Джейсон
Брэдли
- ККАктёр
Кирт
Кисита
- ДЧАктёр
Джеки
Чоу
- ФЧАктриса
Флора
Чун
- УШСценарист
Ури
Шварц
- ДССценарист
Джейсон
Санкей
- ДСПродюсер
Джейсон
Санкей
- ДТПродюсер
Джейсон
Тобин
- СДПродюсер
Спенсер
Дугласс
- КРХудожник
Кэри
Ротман
- ХСОператор
Хань
Сяосу