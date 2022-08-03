Забытое
Wink
Фильмы
Забытое

Забытое (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Забытое
Драма27 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Реальная история, рассказанная языком жестов. Режиссeр театра глухих влюбился в актрису и хочет развестись с супругой. Обманутая женщина с трудом даeт своe согласие на расторжение брака, но с одним условием: муж должен месяц буквально носить еe на руках.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.3 IMDb