Забытое (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Забытое
Драма27 мин12+
О фильме
Реальная история, рассказанная языком жестов. Режиссeр театра глухих влюбился в актрису и хочет развестись с супругой. Обманутая женщина с трудом даeт своe согласие на расторжение брака, но с одним условием: муж должен месяц буквально носить еe на руках.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
