Забойный реванш (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Grudge Match
Драма, Спортивный108 мин18+
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О фильме
Фильм расскажет о двух бывших боксерах, решающих вернуться на ринг ради финального матча, который должен будет уладить все их разногласия.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Питер
Сигал
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актёр
Алан
Аркин
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Кевин
Харт
- КГАктёр
Кемден
Грэй
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- РРСценарист
Родни
Ротман
- МЮПродюсер
Майкл
Юинг
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- МСПродюсер
Марк
Стивен Джонсон
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- МКХудожник
Мэтт
Каллахан
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин