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Забойный реванш (в переводе Гоблина)

Забойный реванш (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Grudge Match
Драма, Спортивный108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм расскажет о двух бывших боксерах, решающих вернуться на ринг ради финального матча, который должен будет уладить все их разногласия.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забойный реванш (в переводе Гоблина)»