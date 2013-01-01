Забава (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Забава
Драмы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Социальная драма из нескольких историй, герои которых – наркоманы, связанные общим дилером, беспринципным парнем по прозвищу Кот. Картина честно и жестко показывает, на что зависимые люди готовы пойти ради дозы и как наркотики постепенно разрушают жизни тех, кто всего лишь хотел развлечься.
Забава смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РБРежиссёр
Руслан
Бальтцер
- Актёр
Никита
Емшанов
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- АЦАктриса
Анастасия
Цветаева
- Актёр
Сергей
Чугин
- Актёр
Влад
Канопка
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Ольга
Погодина
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Лина
Миримская
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- РБСценарист
Руслан
Бальтцер
- АДПродюсер
Аркадий
Данилов
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ЮБПродюсер
Юсуп
Бахшиев
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ДПОператор
Денис
Панов