Забава
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Забава

Забава (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Забава
Драмы88 мин18+

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Сюжет

Социальная драма из нескольких историй, герои которых – наркоманы, связанные общим дилером, беспринципным парнем по прозвищу Кот. Картина честно и жестко показывает, на что зависимые люди готовы пойти ради дозы и как наркотики постепенно разрушают жизни тех, кто всего лишь хотел развлечься.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забава»

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