Забава (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Социальная драма из нескольких историй, герои которых – наркоманы, связанные общим дилером, беспринципным парнем по прозвищу Кот. Картина честно и жестко показывает, на что зависимые люди готовы пойти ради дозы и как наркотики постепенно разрушают жизни тех, кто всего лишь хотел развлечься.



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