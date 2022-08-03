За закатом рассвет (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Away and Back
Драма, Кино для детей92 мин12+
О фильме
Джек – отец-одиночка, воспитывающий троих детей. Вся их семья живет на берегу озера, который в свою очередь граничит с национальным парком, где орнитологи изучают лебедей. И так уж случилось, что одна лебединая пара обустроила свое гнездо неподалеку от того места, где проживают наши герои.
СтранаСША
ЖанрКино для детей, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Джефф
Блекнер
- Актёр
Джейсон
Ли
- МКАктриса
Минка
Келли
- МЭАктриса
Мэгги
Элизабет Джонс
- ДЛАктёр
Джарен
Льюисон
- КПАктёр
Коннор
Пейтон
- СМАктёр
Стивен
Миллер
- ДНАктёр
Дэвид
Нэйсом
- ДДАктёр
Джарод
Джозеф
- МГАктриса
Михаэла
Гилкрист
- РНАктёр
Райан
Норткотт
- ДМСценарист
Джона
Марш
- СДСценарист
Стивен
Дайер
- МФПродюсер
Майкл
Фрислев
- ЧОПродюсер
Чад
Оакес
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- УРКомпозитор
Уильям
Росс