За закатом рассвет

За закатом рассвет (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Away and Back
Драма, Кино для детей92 мин12+

О фильме

Джек – отец-одиночка, воспитывающий троих детей. Вся их семья живет на берегу озера, который в свою очередь граничит с национальным парком, где орнитологи изучают лебедей. И так уж случилось, что одна лебединая пара обустроила свое гнездо неподалеку от того места, где проживают наши герои.

Страна
США
Жанр
Кино для детей, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb