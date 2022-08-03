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За закатом рассвет

За закатом рассвет (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Away and Back
Драма, Мелодрама92 мин18+

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О фильме

Джек – отец-одиночка, воспитывающий троих детей. Вся их семья живет на берегу озера, который в свою очередь граничит с национальным парком, где орнитологи изучают лебедей. И так уж случилось, что одна лебединая пара обустроила свое гнездо неподалеку от того места, где проживают наши герои.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb