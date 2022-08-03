За тридевять земель (фильм, 2013) смотреть онлайн

В поисках своей мамы Йохан попадает в далекое Царство Короля Перьев, откуда нет дороги назад. Теперь он должен сам позаботиться о спасении не только своей мамы, но и всего королевства. Но разве можно понимать все тонкости жизни и играть по ее правилам, когда ты еще так мал?

