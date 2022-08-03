За тридевять земель (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Resan till Fjäderkungens Rike
Мультфильм, Фэнтези75 мин0+
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О фильме
В поисках своей мамы Йохан попадает в далекое Царство Короля Перьев, откуда нет дороги назад. Теперь он должен сам позаботиться о спасении не только своей мамы, но и всего королевства. Но разве можно понимать все тонкости жизни и играть по ее правилам, когда ты еще так мал?
СтранаДания, Швеция
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭТРежиссёр
Эсбен
Тофт Якобсен
- ПФАктёр
Пелле
Фальк Крусбек
- ГХАктёр
Густаф
Хаммарстен
- ЛЯАктёр
Леннарт
Якель
- СКАктриса
Сиселла
Кайл
- ЛААктёр
Лейф
Андре
- СЭАктриса
Сёс
Эгелинд
- ФКАктёр
Флемминг
Квист Мюллер
- ЯТСценарист
Янник
Таи Мосхольт
- ЭТСценарист
Эсбен
Тофт Якобсен
- ПЛПродюсер
Петтер
Линдблад
- СКПродюсер
Сарита
Кристенсен
- МСАктёр дубляжа
Максимилиан
Сазонов
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- ЭТМонтажёр
Эсбен
Тофт Якобсен