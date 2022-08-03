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За тридевять земель

За тридевять земель (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Resan till Fjäderkungens Rike
Мультфильм, Фэнтези75 мин0+

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О фильме

В поисках своей мамы Йохан попадает в далекое Царство Короля Перьев, откуда нет дороги назад. Теперь он должен сам позаботиться о спасении не только своей мамы, но и всего королевства. Но разве можно понимать все тонкости жизни и играть по ее правилам, когда ты еще так мал?

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За тридевять земель»