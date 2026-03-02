За пивом!
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За пивом!

За пивом! (фильм, 2022) смотреть онлайн

6.62022, The Greatest Beer Run Ever
Военный, Драма126 мин18+

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О фильме

1967 год. Чтобы морально поддержать воюющих во Вьетнаме друзей, Чики Донохью решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, в корне меняет его взгляды на жизнь и войну.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За пивом!»