За пивом! (фильм, 2022) смотреть онлайн
6.62022, The Greatest Beer Run Ever
Военный, Драма126 мин18+
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О фильме
1967 год. Чтобы морально поддержать воюющих во Вьетнаме друзей, Чики Донохью решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, в корне меняет его взгляды на жизнь и войну.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актёр
Рассел
Кроу
- ДПАктёр
Джейк
Пикинг
- КААктёр
Кайл
Аллен
- АРАктёр
Арчи
Рено
- УРАктёр
Уилл
Ропп
- УХАктёр
Уилл
Хохман
- МКАктёр
Мэтт
Кук
- ККАктёр
Кевин
К. Трэн
- РЭАктриса
Руби
Эшборн Серкис
- Актёр
Билл
Мюррей
- ККАктриса
Кристин
Кэри
- ПААктёр
Пол
Адельштейн
- ШКАктриса
Ширлиэнн
Каладжян
- ДААктёр
Джо
Адлер
- КРАктёр
Кристофер
Рид Браун
- МААктёр
Макгрегор
Арни
- ХКАктёр
Хэл
Кампстон
- Актёр
Бобби
Фаррелли
- КДАктёр
Келвин
Делгадо
- ТДАктёр
Томас
Джордан
- ТЛАктёр
Тай-Хоа
Ле
- ДРАктриса
Дианна
Руссо
- ДЛАктёр
Джеймс
Лэвер
- ПСАктёр
Пол
Слоун
- АХАктёр
Алекс
Хюн
- КДАктёр
Кевин
Дж. Флинн
- ШГАктёр
Шон
Гилди
- Актёр
Гойя
Роблз
- БДАктёр
Брайан
Джарвис
- МХАктёр
Майк
Хаттон
- МГАктёр
Майк
Грэй
- ТРАктёр
Томас
Ронка
- ССАктёр
Стив
Суини
- ДФАктёр
Джеки
Флинн
- ДФАктёр
Джеймс
Фаселт
- АГАктриса
Аннабел
Грэц
- ЛРАктриса
Лиза
Ротшиллер
- ДГАктёр
Джон
Гарретт Мальмайстер
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- БХСценарист
Брайан
Хэйес Карри
- ПДСценарист
Пит
Джонс
- ОЭПродюсер
Оливер
Экерманн
- КДПродюсер
Карен
Даффи
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито
- ШПОператор
Шон
Портер