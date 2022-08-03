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Южный парк. Сезон 14. Серия 5

Южный парк. Сезон 14. Серия 5 (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, South Park
Мультфильм для взрослых, Мультфильм18+

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О фильме

Cтранноватые истории из жизни нескольких третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо. Это комедия с элементами гротеска, фарса, пародии, обильно сдобренная музыкой и той самой плохо определяемой словами чертовщиной…

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм
Качество
SD

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Южный парк. Сезон 14. Серия 5»