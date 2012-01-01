Южная Америка 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Край, окруженный мифами и овеянный легендами. Поражающие воображение пустынные ландшафты и завораживающие пейзажи, где гигантские кактусы устремляются в бездонную синеву неба, а живописные каньоны соседствуют с древними валунами, свидетельствуя о могуществе природы и быстротечности времени.



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