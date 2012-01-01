Южная Америка 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, America's Southwest 3D: From Grand Canyon To Death Valley
Документальные57 мин0+
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Сюжет
Край, окруженный мифами и овеянный легендами. Поражающие воображение пустынные ландшафты и завораживающие пейзажи, где гигантские кактусы устремляются в бездонную синеву неба, а живописные каньоны соседствуют с древними валунами, свидетельствуя о могуществе природы и быстротечности времени.
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