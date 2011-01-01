Юнайтед. Мюнхенская трагедия (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Юнайтед. Мюнхенская трагедия
Драмы93 мин0+
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Сюжет
Любителям футбола, английской премьер-лиги и жизнеутверждающих картин рекомендуется: спортивная драма о знаменитом клубе "Манчестер Юнайтед", сюжет которой построен вокруг реальных трагических событий конца пятидесятых годов. 6 февраля 1958 года самолет с командой, возвращавшейся из Белграда домой с победой в полуфинальном матче Кубка европейских чемпионов, потерпел катастрофу: самолет не смог взлететь после дозаправки в Мюнхене из-за снежной погоды...
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