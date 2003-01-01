Yes - Live at Montreux (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Yes — одна из самых новаторских и успешных рок-групп, которая существует уже более пятидесяти лет. В 2003 году группа впервые выступила на фестивале Монтрe, несмотря на что Yes уже давно ассоциировалась с этим городом, поскольку часто записывалась здесь в 70-е годы. Фанаты и сами участники группы считают этот вечер триумфальным и, возможно, лучшим снятым выступлением.



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