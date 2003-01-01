Ярость (фильм, 2003) смотреть онлайн

Еще одна история Ромео и Джульетты, разворачивающаяся в парижском Чайнатауне. Китаянка Чин, переехавшая в Париж несколько лет назад, случайно знакомится с молодым человеком по имени Рафа, и между ними вспыхивает сильное чувство. У Рафа есть младший брат Ману — чемпион по тайскому боксу.



Брат Чин также увлекается этим опасным видом спорта. Ману участвует в боях без правил, и в одном из них он погибает прямо во время поединка. Рафа готов отомстить за смерть брата любыми способами, но он даже не подозревает, кто стал невольным убийцей Ману... Вскоре ему предстоит сделать нелегкий выбор между своей любовью и чувством долга и чести.



Ярость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.