Я ухожу – не плачь (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Country Strong
Драмы112 мин18+
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Сюжет
Cобытия развиваются вокруг молодого восходящего певца Бо, который увлекается кантри-певицей Келли Кантер, чья слава уже несколько померкла. Они вместе с менеджером, и по совместительству, мужем певицы Эдом, а также прекрасной поп-дивой Чилес Стэнтон отправляются в турне, пытаясь возродить бы�лую популярность. Но романтические хитросплетения и старые грехи угрожают разрушить жизнь каждого из героев.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ШФРежиссёр
Шана
Фест
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Тим
Макгроу
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актриса
Лейтон
Мистер
- МЧАктриса
Маршалл
Чэпман
- ЛУАктриса
Лари
Уайт
- ДЧАктёр
Джереми
Чайлдз
- ДДАктёр
Джеймс
ДеФорест Паркер
- ЛСАктриса
Лиза
Стюарт
- ДУАктриса
Джеки
Уэлш
- ШФСценарист
Шана
Фест
- Продюсер
Тоби
Магуайр
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- ЭРХудожница
Энн
Рэнда
- РГХудожница
Руби
Гуидара
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- КОМонтажёр
Конор
О’Нилл
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- МБКомпозитор
Майкл
Брук