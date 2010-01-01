Я ухожу – не плачь
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Я ухожу – не плачь

Я ухожу – не плачь (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Country Strong
Драмы112 мин18+

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Сюжет

Cобытия развиваются вокруг молодого восходящего певца Бо, который увлекается кантри-певицей Келли Кантер, чья слава уже несколько померкла. Они вместе с менеджером, и по совместительству, мужем певицы Эдом, а также прекрасной поп-дивой Чилес Стэнтон отправляются в турне, пытаясь возродить былую популярность. Но романтические хитросплетения и старые грехи угрожают разрушить жизнь каждого из героев.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я ухожу – не плачь»

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