Я ухожу – не плачь (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Cобытия развиваются вокруг молодого восходящего певца Бо, который увлекается кантри-певицей Келли Кантер, чья слава уже несколько померкла. Они вместе с менеджером, и по совместительству, мужем певицы Эдом, а также прекрасной поп-дивой Чилес Стэнтон отправляются в турне, пытаясь возродить бы�лую популярность. Но романтические хитросплетения и старые грехи угрожают разрушить жизнь каждого из героев.



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