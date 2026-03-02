Я ругаюсь (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, I Swear
Драма18+
О фильме
История молодого человека ссиндромом Туретта.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Кирк
Джонс
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- Актёр
Питер
Муллан
- МПАктриса
Максин
Пик
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ПДАктёр
Пол
Доннелли
- ДРАктёр
Дуглас
Рэнкин
- АМАктёр
Адам
МакНамара
- ДКАктёр
Дэвид
Карлайл
- СКАктёр
Стивен
Кри
- ФПАктёр
Франческо
Пьячентини-Смит
- ЛМАктриса
Леа
Макрэй
- ДМАктёр
Джэми
Мари Лири
- ГФАктёр
Гари
Френч
- ТМАктёр
Тьерри
Мабонга
- РМАктриса
Рут
Милн
- ДМАктёр
Дональд
Моррисон
- ГМАктёр
Гордон
Моррис
- СКАктёр
Санджив
Коли
- ЭХАктриса
Эмма
Хартли Миллер
- МДАктёр
Майкл
Дилан
- МКАктёр
Майкл
Кук
- ДОАктёр
Джонни
Остин
- РДАктёр
Рон
Донаки
- Сценарист
Кирк
Джонс
- Продюсер
Кирк
Джонс
- ССМонтажёр
Сэм
Снид
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс