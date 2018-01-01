Wink
Я продолжаю танцевать
Актёры и съёмочная группа фильма «Я продолжаю танцевать»

Режиссёры

Наталья Фефелова

Режиссёр

Сценаристы

Галина Гольдфельд

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Андрей Котов

Продюсер
Алина Котова

Продюсер
Алексей Туроверов

Продюсер
Евгений Маргулис

Продюсер

Операторы

Никита Гетто

Оператор
Сергей Чуев

Оператор
Дмитрий Миненков

Оператор