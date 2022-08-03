Я ненавижу день святого Валентина
Wink
Фильмы
Я ненавижу день святого Валентина

Я ненавижу день святого Валентина (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.12009, I Hate Valentine's Day
Мелодрама, Комедия85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Девушка-флорист хочет, чтобы ее пригласил на свидание владелец ресторана. Но с таким условием, чтобы их встречи не переросли в серьезные взаимоотношения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я ненавижу день святого Валентина»