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Я, мой кореш и медовый месяц

Я, мой кореш и медовый месяц (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Buddymoon
Комедия75 мин18+

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О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Когда Дэвида бросает невеста всего лишь за несколько дней до свадьбы, его оптимистичный лучший друг Флула убеждает его поехать в ранее запланированный медовый месяц: семидневный поход в горах штата Орегон. На пути им встречается галлюцинирующий теоретик всемирного заговора, поклонница туризма и кровожадный хищник. Безжалостное путешествие проверит на прочность их дружбу и их жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.1 IMDb