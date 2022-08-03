Я, мой кореш и медовый месяц (фильм, 2016) смотреть онлайн

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Когда Дэвида бросает невеста всего лишь за несколько дней до свадьбы, его оптимистичный лучший друг Флула убеждает его поехать в ранее запланированный медовый месяц: семидневный поход в горах штата Орегон. На пути им встречается галлюцинирующий теоретик всемирного заговора, поклонница туризма и кровожадный хищник. Безжалостное путешествие проверит на прочность их дружбу и их жизни.

