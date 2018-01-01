Я худею (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Кондитер Аня с ужасом обнаруживает, что изрядно поправилась. Еe спортивный парень Женя не готов принять любимую в новом весе и уходит от неe. При поддержке позитивного толстяка Коли Аня становится на тернистый путь ЗОЖ и похудения, который в итоге приводит девушку к принятию самой себя.



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