Я худею (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Я худею
Комедии98 мин18+
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Сюжет
Кондитер Аня с ужасом обнаруживает, что изрядно поправилась. Еe спортивный парень Женя не готов принять любимую в новом весе и уходит от неe. При поддержке позитивного толстяка Коли Аня становится на тернистый путь ЗОЖ и похудения, который в итоге приводит девушку к принятию самой себя.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Сергей
Шнуров
- ЕКАктёр
Евгений
Кулик
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Александр
Пташенчук
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Валерия
Дергилева
- Актёр
Андрей
Трушин
- Актёр
Олег
Кассин
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Сценарист
Алексей
Нужный
- КМСценарист
Константин
Майер
- Продюсер
Сергей
Корнихин
- НКПродюсер
Николай
Куликов
- Продюсер
Алексей
Нужный
- АКПродюсер
Алена
Кремер
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- Композитор
Дмитрий
Ланской
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов