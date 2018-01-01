Я худею
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Я худею

Я худею (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Я худею
Комедии98 мин18+

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Сюжет

Кондитер Аня с ужасом обнаруживает, что изрядно поправилась. Еe спортивный парень Женя не готов принять любимую в новом весе и уходит от неe. При поддержке позитивного толстяка Коли Аня становится на тернистый путь ЗОЖ и похудения, который в итоге приводит девушку к принятию самой себя.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я худею»

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