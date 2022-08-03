Я хочу видеть
Wink
Фильмы
Я хочу видеть

Я хочу видеть (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Je veux voir
Драма68 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие фильма происходит в Ливане в 2006 году. Послевоенное время. Главные герои посещают места, затронутые конфликтом.

Страна
Ливан, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb