Wink
Фильмы
Я и мои друзья. К 75 летию Льва Лещенко

Я и мои друзья. К 75 летию Льва Лещенко (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Я и мои друзья. К 75 летию Льва Лещенко
Концерты157 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко исполнилось 75 лет. Каждый раз перед выступлением Лев Лещенко волнуется так, словно это его первая песня в жизни. Больше полувека он не просто на сцене — он на вершине успеха.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
SD
Время
157 мин / 02:37

Рейтинг