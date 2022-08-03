Я, Франкенштейн 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, I, Frankenstein
Фэнтези, Боевик89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Он — двухсотлетний плод безумной фантазии своего создателя. Величественные соборы скрывают научные лаборатории, где проводятся эксперименты по воскрешению мертвых. Война двух кланов могущественных существ достигает своего пика. И только он, Адам, монстр Франкенштейна, в силах ее остановить.
СтранаСША, Австралия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- СБРежиссёр
Стюарт
Битти
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Ивонн
Страховски
- МОАктриса
Миранда
Отто
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Джай
Кортни
- СОАктёр
Сократис
Отто
- АЯАктёр
Аден
Янг
- КСАктриса
Кэйтлин
Стэйси
- МДАктёр
Махеш
Джаду
- СМАктёр
Стив
Музакис
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- Сценарист
Кевин
Гревье
- МШСценарист
Мэри
Шелли
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Гари
Лучези
- ЭМПродюсер
Эндрю
Мэйсон
- Продюсер
Том
Розенберг
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- РЭОператор
Росс
Эмери
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль