Я, Франкенштейн 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Он — двухсотлетний плод безумной фантазии своего создателя. Величественные соборы скрывают научные лаборатории, где проводятся эксперименты по воскрешению мертвых. Война двух кланов могущественных существ достигает своего пика. И только он, Адам, монстр Франкенштейна, в силах ее остановить.

