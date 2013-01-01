Я - динозавр. Серия 19 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, I'm a Dinosaur
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Сюжет
Миллионы лет назад жили на Земле удивительные существа – динозавры, но они давно вымерли, и время, когда их человек сможет снова увидеть вживую, к сожалению, не наступит никогда. Из каждой серии можно узнать о том или ином виде динозавров: как они жили, чем питались и отличались от других представителей животного мира, обитавших на планете сотни миллионов лет назад.
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