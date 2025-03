Wu-Tang Clan - Live at Montreux (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

В июле 2007 года в знаменитом концертном зале Miles Davis Hall в Монтрe выступила группа Wu-Tang Clan. В концерте приняла участия вся группа, кроме покойного Ol' Dirty Bastard: RZA, GZA, Method Man, Inspectah Deck, Raekwon The Chef, U-God, Ghostface Killah и Masta Killa. К группе присоединились и ее дальние родственники: Cappadonna, Streetlife и DJ Mathematics. Весь клан редко собирается вместе, а в Монтрe он произвел настоящий фурор — заставил всех зрителей подняться на ноги и прыгать под знаменитые хиты, легендарные и сольные композиции, включая несколько хитов Ol' Dirty Bastard. Музыканты исполнили Wu-Tang Clan Ain't Nuthing To F'Wit, It's Yourz, Triumph, Gravel Pit, Uzi, Protect Ya Neck, C.R.E.A.M., Method Man и другие композиции. Это один из редких случаев, когда вся группа Wu-Tang Clan собирается вместе на сцене.



