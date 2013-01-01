Weekend (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Weekend
Драмы93 мин18+
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Сюжет
Главное герой фильма - Игорь Лебедев - финансовый директор крупной корпорации. Он совершает убийство бухгалтера, который знал о его нечистых махинациях и пытался восстановить справедливость.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Виктор
Сергачев
- Актриса
Юлия
Пересильд
- МОАктриса
Марина
Орлова
- ТКАктриса
Татьяна
Коновалова
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- НКСценарист
Ноэль
Калеф
- Продюсер
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АППродюсер
Александр
Просянов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НМХудожница
Наталья
Монева
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- АВКомпозитор
Артем
Васильев