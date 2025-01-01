Фильм Взвести курки

О фильме
Рэю много летвполне удавалось быть одновременно киллером ипримерным семьянином. Нокак только онрешил завязать скриминалом, вмафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь заголовой Рэяобъявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, какоказалось, иона хранила отсупруга парочку секретов.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эдвард
Дрейк
- Актёр
Луис
Гусман
- СХАктёр
Соломон
Хьюз
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- МБАктёр
Мирослав
Барнышев
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- ДДАктёр
Джои
Диаз
- Актриса
Кристина
Риччи
- ФКАктёр
Френсис
Кронин
- Актриса
Мелисса
Лео
- МОАктёр
Максимилиан
Осински
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- ЭДПродюсер
Эдвард
Дрейк
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- ДКПродюсер
Джон
Кейес
- ВБПродюсер
Веселла
Банзуркова
- ДКХудожница
Дейдра
Катеро
- КОХудожник
Кэйли
Оукс-Биссон
- ТЕМонтажёр
Тодд
Е. Миллер
- ДОКомпозитор
Джерри
Оуэнс