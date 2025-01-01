Взвести курки
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Взвести курки

Фильм Взвести курки

2025, Guns Up
Боевик, Комедия18+
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О фильме

Рэю много летвполне удавалось быть одновременно киллером ипримерным семьянином. Нокак только онрешил завязать скриминалом, вмафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь заголовой Рэяобъявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, какоказалось, иона хранила отсупруга парочку секретов.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взвести курки»